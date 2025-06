"Il cinema rimarrà alla Rocca". Il sindaco Barattoni fuga i dubbi: "Presto il bando per gestire l’arena"

Il cinema rimane alla Rocca Brancaleone. Per la storica rassegna estiva questa sarà l’ultima stagione all’insegna della provvisorietà, in attesa che si completino i lavori all’interno dell’arce. Lo ha assicurato ieri il sindaco, Alessandro Barattoni, alla presentazione del programma che partirà domani sera con il pluripremiato ’Vermiglio’.

"Nei prossimi mesi – ha detto Barattoni – la giunta pubblicherà il bando per la gestione dell’arena, che avrà il cinema al centro, con la possibilità di ospitare anche altri eventi. Il cinema d’estate è una ricchezza e sarà il punto di partenza". Sembrerebbero fugati dubbi e timori espressi nei giorni scorsi dagli attuali gestori di Rocca Cinema, Alberto Beltrani e Tiziano Gamberini di Cinemaincentro, di fronte all’eventualità che l’arena restaurata, più versatile e appetibile, potesse rendere più complessa la selezione.

Intanto la nuova stagione porterà sul grande schermo, negli stessi spazi dello scorso anno, alcuni tra i titoli di maggior qualità e successo dell’ultimo inverno. Cento in tutto le serate, dal 12 giugno al 21 settembre, con la proiezione di altrettante pellicole e di alcuni cortometraggi, in collaborazione con il Circolo Sogni. Ieri è stata presentata la prima parte del programma fino al 25 luglio: dopo ‘Vermiglio’ di Maura Delpero, arriveranno, tra gli altri,‘L’orchestra stonata’ di Emmanuel Courcol (14 giugno, in collaborazione con Soundscreen Film Festival); ‘Sotto le foglie’ di François Ozon (il 15 giugno); ‘Nonostante’ di Valerio Mastandrea’. E poi ‘Io sono ancora qui’ di Walter Salles, Oscar Miglior Film Internazionale (il 17).

Tra gli altri titoli, il 20 giugno, ‘No Other Land’ di Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor (Oscar 2025 Miglior Documentario – in collaborazione con il Festival delle Culture 2025); ‘Emilia Perez’ di Jaques Audiard (il 22), ‘Fuori’ di Mario Martone (25 giugno).

Saranno ospiti della rassegna l’attrice Tecla Insolia (con Sara Petraglia per ‘L’albero’ giovedì 26 giugno), gli attori Francesco Di Leva (‘Nottefonda’ 29 giugno), Yuri Tuci (‘La vita da grandi’ 1 luglio), i registi Francesco Costabile (‘Familia’ 4 luglio) e Gianluca Jodice (‘Le Déluge’, 17 luglio).

Nonostante la soluzione di ripiego, Rocca Cinema non ha subito flessioni nei numeri, anzi. "Lo scorso anno – spiegano Beltrani e Gamberini – abbiamo totalizzato quasi 12mila spettatori con meno serate e un settembre con brutto tempo. Ora ci piacerebbe ripetere i numeri del 2022, 2023, quando arrivammo a quota 17mila, guadagnando il secondo posto in regione. Siamo fiduciosi perché veniamo da una stagione invernale al Mariani che è andata molto bene. Con oltre 20mila presenze si è posizionata tra le prime sale d’essai in regione".

Infine sono previste serate a tema gastronomico, in collaborazione con il bar della Rocca, Fulér, che offrirà anche la possibilità di mangiare prima e dopo lo spettacolo. L’ingresso per i film italiani ed europei è di 3,50 euro (Cinema revolution), per tutti gli altri è di 6,50.

