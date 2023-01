"Il cinema sotto le stelle non mancherà"

La chiusura dell’arena estiva della Rocca Brancaleone per consentire i lavori di riqualificazione dell’intera area spettacoli, non sottrarrà agli appassionati la tradizionale rassegna di cinema all’aperto. La conferma viene da Tiziano Gamberini di Cinema in Centro, la società che gestisce le proiezioni alla Rocca ma anche, ad esempio, del Mariani di via Ponte Marino.

"Stiamo cercando una nuova location temporanea – spiega Gamberini – che soddisfi appieno le nostre esigenze, che poi derivano da ciò che viene apprezzato dal pubblico. Non è facile far combaciare tutto, ma sono certo che per metà giugno saremo pronti". Innanzitutto, Cinema in Centro, cerca una location silenziosa e particolarmente ampia, perché gli appassionati di film che convogliano verso la Rocca in estate, toccano punte di 500 spettatori a serata. Poi deve essere raggiungibile in bicicletta: "E’ una caratteristica fondamentale – aggiunge Gamberini – perché i ravennati, soprattutto nei mesi più caldi si spostano preferibilmente in bici". La location dovrà comunque essere dotata di un piccolo parcheggio e non è importante che sia già attrezzata di sedute o altro "perché, appena troviamo l’area, ci pensiamo noi a trasformarla in arena con le strutture che già abbiamo, visto che andiamo anche a proiettare pellicole nelle piazze in giro per la Romagna".

Gamberini è ottimista. "Sono assolutamente fiducioso – spiega - alla fine troveremo il luogo adatto per non mancare a uno degli appuntamenti più graditi dai ravennati. Lo scorso anno, anche grazie alle propizie condizioni meteo, siamo andati avanti con la programmazione, fino a metà settembre, con oltre cento serate". L’area a sinistra della Rocca Brancaleone è interessata da due ordini diversi di lavori. Attualmente è in corso il completamento del recupero delle murature storiche esterne, poi si passerà a quelle interne con la rifunzionalizzazione dell’area spettacoli con la ripavimentazione dell’intera superficie, la costruzione dei servizi igienici e della cabina di regia, il rifacimento del palco con sottostanti camerini e dello schermo per le proiezioni cinematografiche. Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha stanziato 4 milioni per completare l’arena spettacoli, sulla base del progetto approvato nel novembre 2022. Nelle prossime settimane partirà la gara d’appalto e in estate sarà aperto il cantiere.

lo.tazz.