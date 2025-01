‘Il cinghiale arriva a Lavezzola’. È stata denominata così la prima edizione della festa, in programma sabato 1 e domenica 2 febbraio presso la sala polivalente ‘New Petrol’ (situata al civico 19 di via della Resistenza).

La festa è organizzata da un gruppo di amici per sostenere, con una raccolta pubblica di fondi, il locale Centro Sportivo ‘Erika’.

Oltre a specialità che saranno ovviamente a base di cinghiale, non mancheranno per chi vorrà gustarli salsiccia, tigelle, patatine e non solo.

Inoltre sono in programma musica dal vivo e animazione per i più piccoli.

Apertura stand gastronomico (anche da asporto) : sabato 1 dalle 18.30, domenica 2 alle 11.30 e alle 18.30.