Il cinquantesimo anno di sacerdozio di padre Ivo

Fra le molteplici notizie riguardanti incontri, conferenze, mostre, festività, ricorrenze varie e purtroppo anche fatti di cronaca nera nella nostra Ravenna, non deve passare inosservata al grande pubblico anche dei non credenti o non praticanti, il cinquantesimo di sacerdozio di padre Ivo Laurentini, superiore della comunità dei frati minori conventuali di San Francesco. Per questa occasione è stata celebrata una messa il dodici novembre nella basilica dedicata al Santo di Assisi, presieduta dall’arcivescovo, coadiuvato dal superiore provinciale dei frati e da alcuni sacerdoti della diocesi e dai confratelli. La funzione è stata accompagnata dalla cappella musicale di San Francesco, diretta con la dovuta perizia dal maestro Giuliano Amadei. Non è un fatto privato, perché la presenza dei frati francescani a Ravenna già da prima di Dante ha segnato e segna un dato prezioso per l’intera comunità cittadina per l’apporto non solo spirituale ma culturale e d’impegno sociale che da sempre i frati hanno svolto e svolgono.

Ma poiché il festeggiato d’occasione è padre Ivo, occorrerà dire almeno che la sua origine è di Ranchio, piccolo paese del comune di Sarsina, ed ha operato qui in Ravenna la prima volta dal 2009 al 2013 fino all’approdo definitivo nel 2017. Lui stesso, persona semplice ed amabile, ci parla di una vocazione già fin da bambino e della scelta francescana, perché attratto da quella mirabile figura di santo umile, povero, distaccato dalle cose materiali. Ora padre Ivo è responsabile anche del centro dantesco poiché, come sostiene lui stesso, "si può arrivare a Dio anche attraverso la cultura". E di cultura se n’è fatta tanta anche in quella basilica, che a suo tempo accolse le spoglie di Dante per il funerale religioso. Da allora quante conferenze, quante letture dantesche si sono svolte, quanti concerti in onore di San Francesco, per non dimenticare la solenne cerimonia annuale, nella seconda domenica del mese di settembre per ricordare la morte del sommo poeta, cerimonia con i fiorentini che portano l’olio per la sua tomba. Poiché si è parlato, per la penuria di vocazioni e di personale, della soppressione di alcune case francescane, la notizia che Ravenna è stata salvata (e i frati rimarranno), è stata accolta con grande soddisfazione dalla città. In fondo rimane sempre la città del grande riposo del poeta e della bella basilica e dei suoi chiostri, di un santo (Francesco appunto), amato e rispettato da tutti, Lui patrono d’Italia assieme a Santa Caterina da Siena.

Nevio Spadoni