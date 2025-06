Il Circolo Fotografico espone i suoi scatti migliori

Da sabato al 1° agosto, la Sala espositiva del Comune di Ravenna in via Berlinguer 11 ospita la mostra annuale del Circolo Fotografico Ravennate BFI, che presenta una selezione delle migliori opere a tema libero realizzate da venti soci autori. Espongono: Amadei, Bruno Assirelli, Claudio Dini, Laura Dolcini, Francesco Dracini, Lorenzo Dracini, Emanuele Favalli, Antonio Fersino, Ilerio Fiammenghi, Bruno Lancellotti, Francesco Lolli, Micheline Lopes, Maria Luiza Mansur Lopes, Viviana Masotti, Roberto Pieri, Veniero Rubboli, Ivano Wolmer Sansovini, Flavio Savorelli, Daniela Tampieri e Anna Maria Zama. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Ravenna e riconosciuta dalla Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), gode anche del sostegno internazionale di Image Sans Frontière-Parigi.

La varietà dei soggetti – paesaggi, ritratti, scatti naturalistici e fotografie realizzate con droni – dà vita a una galleria di immagini in grande formato, sia a colori che in bianco e nero. Completano la mostra tre opere dedicate alla libertà di stampa e di parola, ispirate all’articolo 21 della Costituzione, già presentate a Conselice in occasione degli 80 anni della Liberazione. L’inaugurazione sabato alle 10.30. Ingresso libero, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.