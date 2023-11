Il circuito del Savio raccontato in un volume

‘1923-1927, il Circuito del Savio’, il volume di Rossano Novelli e Alberto Galassi, pubblicato da Roberto Vallardi Editore per conto dell’Automobile Club Ravenna col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, venduto in esclusiva presso la Libreria Feltrinelli di via Diaz 14, verrà presentato dagli autori e dal giornalista e pilota Luigi Rivola lunedì alle ore 18 al Caffè Letterario di via Diaz 26. La storia del circuito del Savio, il vibrante incrocio di destini tra Enzo Ferrari e Francesco Baracca, la passione tipicamente romagnola per la velocità e le corse sono tutte protagoniste di questo volume, riccamente illustrato, che vuole in modo particolare celebrare il centenario della prima delle 5 edizioni della gara.