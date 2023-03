"Il classico è formativo oggi come ieri Perché leggere i greci? Parlano di noi"

Sono tanti i ragazzi di terza media che quest’anno hanno scelto l’indirizzo classico del Liceo Torricelli-Ballardini. Il numero delle classi lo dimostra: per il prossimo anno le prime saranno due. Il mondo dei classici risulta, quindi, una scelta non obsoleta, come, a sentire le parole della professoressa di greco e latino Alessandra Neri, non lo sono la scuola e questo percorso di studi.

Il classico è ancora attuale?

"Per i ragazzi di oggi frequentare il liceo classico è formativo come per quelli di ieri, non è mutato il valore degli insegnamenti che lo caratterizza. Le esigenze del lavoro sono sempre diverse, ma ci sarà sempre la necessità di una formazione solida di cittadini, di teste pensanti, di coscienze civili, ma anche di uomini e donne a tutto tondo, capaci di apprezzare l’arte, la musica, la letteratura, la parola".

Ha ancora senso tradurre testi greci e latini così lontani nel tempo?

"Sì, la traduzione dal greco e dal latino è un’operazione intellettuale e sofisticatissima, che aiuta a mettere in campo tutte le risorse che si hanno per ricostruire un testo che non tradisca lo spirito e la lingua greca o latina; si tratta del vero e proprio meccanismo del problem solving".

In che senso tradurre è educativo?

"La traduzione educa alla riflessione, alla concentrazione e alla tenacia. I ragazzi di oggi sono abituati ad avere una risposta immediata spingendo un tasto sul computer o sul telefono. La traduzione insegna che se l’obiettivo è arduo, non ci si deve scoraggiare, si deve continuare a provare e riprovare. Se gli scienziati si fermassero al primo tentativo fallito, quante scoperte non sarebbero fatte?"

In che modo la conoscenza dei classici può aiutare in una prospettiva futura?

"I classici greci e latini si sono posti prima di noi le grandi domande della vita e hanno provato a rispondere. Che cos’è l’amore, perché la guerra è da condannare, perché i migranti sono da accogliere, che cos’è la democrazia, qual è il potere e il pericolo della parola, a cosa aspira l’uomo, la vita ha un senso? Ci insegnano che più che la guerra o il denaro, importa, come scrive la poetessa greca Saffo, "vedere il suo incantevole passo e lo splendore del suo volto" e che è "folle chi rade al suolo le città", come ci insegna Euripide".

Perché leggere i classici greci e latini? "Semplicemente perché parlano di noi".

c.p.