Il clavicembalista Tanesini si cimenta con la ’Maratona Bach’

Una vera e propria ’Maratona Bach’, che si svolgerà nell’arco della giornata e sarà suddivisa in tre concerti: il primo alle 11, il secondo alle 17 e l’ultimo alle 20.45. Un’impresa interpretativa ardua e ammirevole per l’esecutore, e un’opportunità unica per il pubblico di assistere ad un evento musicale raro.

A tentarla sarà il clavicembalista faentino Riccardo Tanesini; lo strumento scelto per questa occasione è la copia fedele dell’originale costruito da Giovanni Ferrini nella prima metà del settecento e conservato all’Università del Michigan. Se confrontarsi con Bach rappresenta per ogni interprete una sfida, si può dire che l’esecuzione dell’Integrale di entrambi i Libri del ’Clavicembalo ben temperato’ sia una vera e propria impresa musicale. Si tratta di fatto di eseguire in un’unica soluzione 48 coppie di Preludi e Fughe in tutte le tonalità maggiori e minori, in cui si avvicendano tutte le possibili difficoltà tecniche e interpretative dello strumento: un’impresa che, per necessità di tenuta fisica e concentrazione mentale, non è certo per chiunque. Biglietto di ingresso ad un singolo concerto: 5 euro; speciale ’maratona’: 10 euro (3 concerti). Organizza LaCorelli nella sala San Carlo di Faenza, in piazza XVI Febbraio 4.