Il comandante Bulow e Codevigo. Stella chiama Sgarbi a testimoniare

Boldrini e Stella: due ravennati contro, per parafrasare quello che è forse il titolo più noto dello scrittore ravennate. Questa volta però le vicende di Codevigo fanno solo da sfondo a un processo per diffamazione che vede imputato Gianfranco Stella e parte civile (con l’avvocato Andrea Maestri) il figlio di Bulow, Carlo Bodrini: la richiesta di risarcimento è di 25 mila euro. Processo al via ieri mattina davanti al giudice Roberta Bailetti con rinvio a marzo quando il tribunale deciderà sulle liste testi presentate dalle parti.

E in quella di Stella, figura anche Vittorio Sgarbi il quale negli anni ’90 si pronunciò proprio su Codevigo e il comandante partigiano Arrigo ’Bulow’ Boldrini, già membro della Costituente con il partito comunista e presidente delll’Anpi.

Questa volta la carta stampata non c’entra: in tempi moderni, è stato Facebook ad avere veicolato il messaggio ritenuto diffamatorio. In particolare il 12 dicembre 2021, sul proprio profilo Stella avrebbe scritto che "le responsabilità del boia di Codevigo erano conclamate". Uguale a decreto penale di condanna da 300 euro: che però lo scrittore, tutelato dall’avvocato Luca Tadolini, ha impugnato evidentemente convinto di potere dimostrare il suo nel corso del dibattimento per quanto riguarda la materia in questione.

Il riferimento è all’eccidio di oltre 130 persone tra civili e militari disarmati della guardia nazionale repubblicana avvenuto nel Padovano tra fine aprile e giugno del 1945, cioè a guerra terminata. Molti dei morti avevano origine ravennate o comunque romagnola. E in zona, oltre ad altri gruppi, c’erano i militari del Cremona e i partigiani della 28esima brigata Garibaldi comandata Bulow.

Nel suo atto di costituzione, Maestri ha fatto presente che Bulow "non fu mai processato, né amnistiato e anzi fu ritenuto estraneo ai fatti di Codevigo". Lo stesso Maestri nel suo documento ha fatto presente che Stella non ha "finora ottemperato agli obblighi risarcitori" stabiliti in altre sentenze, almeno un paio.

Tra i due insomma non è la prima volta che una controversia viene affidata al vaglio della magistratura. Nel luglio 2021 Stella era stato condannato dalla sezione civile del tribunale di Ravenna, per avere definito ’Bulow’ ancora una volta "boia di Codevigo" e "killer", a risarcire il figlio con 10mila euro più interessi e spese di lite. "Avevo citato in giudizio Stella - aveva spiegato a suo tempo in una nota Carlo Boldrini - per le sue reiterate affermazioni diffamatorie scritte contro Arrigo Boldrini nel libro ‘Compagno mitra’ da lui auto-pubblicato nel 2018".

