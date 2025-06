Il comandante della Polizia locale Talenti adesso è in forza a Modena

È il dirigente Paolo Ravaioli ad essere stato incaricato lo scorso 10 giugno ad interim, fino alla fine dell’anno, della direzione dell’Area Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. Ravaioli, già dirigente dell’Urf per l’area organizzazione e progetti strategici, innovazione tecnologica e demografia, succede quindi temporaneamente al comandante Vasco Talenti, in carica nella Romagna Faentina dal 2019, e fino all’8 giugno scorso, ultimo giorno di lavoro in virtù delle dimissioni che aveva precedentemente rassegnato. Talenti ha infatti poi preso servizio come vicecomandante della Polizia Locale di Modena, e non più tardi di due giorni fa ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del piano ’Modena sicura’ nel comune emiliano. Quanto a Faenza, Talenti, classe 1961, era entrato in Polizia municipale nel 1990 fino a diventarne comandante nel 1999. Negli anni tra il 2004 e il 2006 è stato comandante della Polizia Locale dell’Urf e per alcuni mesi anche della Polizia Locale di Ravenna. Nel 2006 si trasferì al comando della Polizia Locale di Rimini e nel 2014 da Rimini passò al comando della Polizia Locale del comprensorio imolese dove rimase fino al 2019 quando fece poi ritorno al comando di via Baliatico. Sotto il suo comando la Polizia Locale ha affrontato tra le altre le contingenze pandemiche, e l’implementazione della videosorveglianza, compresa la realizzazione della nuova sala operativa. Un incarico, quello di Talenti a Faenza, non è stato scevro da vicissitudini giudiziarie come, per esempio, il processo per omessa denuncia aggravata, conclusosi con l’assoluzione perchè il fatto non sussiste, poi confermata dalla Cassazione.