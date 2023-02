Il comitato all’attacco: "Non lasciate sole le suore"

Il convento Emiliani tornerà a ospitare eventi e meeting? Riaprirà al pubblico almeno in qualche occasione all’anno? Sarà venduto, affittato? O semplicemente verrà abbandonato a se stesso?

Ieri il Comitato Istituto Emiliani, nato per salvare il convento ha tenuto una conferenza stampa davanti all’edifico storico. Il comitato ha pronunciato parole di fuoco nei confronti del commissario mandato da Roma. Ha chiesto che le suore non siano lasciate sole e che ci sia più cura per la storia dell’istituzione.

La conferenza stampa all’aperto ha richiamato anche l’interesse di alcuni residenti: "Sono stati i cittadini stessi a rimboccarsi le maniche per tenerlo in vita a servizio della comunità – dicono – . Ma le gerarchie ecclesiastiche devono battere un colpo". Come molti altri monasteri, anche l’Emiliani ha visto l’età media delle suore aumentare sempre più, e, nella prevedibile assenza di nuove vocazioni, la sua gestione è finita col risultare fuori portata per le forze residue delle monache, che con i loro confidenti lamentano di attraversare una condizione di forte prostrazione fisica e morale, oltre che finanziaria. In altre realtà le suore sono state trasferite in complessi più modesti, come accaduto al convento di Santa Chiara di Faenza, sul quale però gravano gli stessi interrogativi del convento Emiliani, benché la struttura si presenti in condizioni migliori. L’impressione insomma è che il Vaticano intenda aspettare che l’ordine delle domenicane di Fognano finisca con l’estinguersi: ma all’orizzonte non sembra esistere alcuna idea, alcuna prospettiva per un pezzo di storia della Romagna.

f.d.