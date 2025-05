Il comitato Borgo e la carriola con 20mila firme. Poi l’incontro con de Pascale, Curcio e Isola

Sono arrivati nella sede della Regione a Bologna, ieri, con una carriola piena di firme e sono stati ricevuti dal presidente Michele de Pascale (foto) e dalla sottosegretaria Manuela Rontini, partecipando poi a un incontro a cui erano presente anche il commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio e il sindaco di Faenza Massimo Isola. I rappresentanti del comitato Borgo Alluvionato di Faenza hanno consegnato circa 20mila firme raccolte in questi mesi per chiedere la realizzazione di opere di messa in sicurezza, in particolare del bacino del Lamone, pesantemente colpito dall’alluvione del 2023 e oggetto di esondazioni e danneggiamenti anche nelle successive ondate di maltempo.

Perché, come precisano in una nota, "ad oggi se non si interviene interi quartieri sono a rischio. E non è giusto che i cittadini residenti paghino per colpe non loro in tutti i modi possibili. Paghino in salute, perché alluvioni multiple mettono in crisi la tenuta nervosa di chiunque. Paghino economicamente con mancati risarcimenti promessi al 100% che si sono rivelati complicati e poco accessibili. E continuino a pagare anche domani con svalutazioni pesanti dei propri immobili".