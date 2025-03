Il Comitato critica. Nicola Grandi:: "Non era invitato"

Il comitato ’Zona Poggi, ha criticato, in una nota a firma del presidente Giorgio Rossi, la dichiarazione di Nicola Grandi, candidato a sindaco per Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna, definendola del tutto inveritiera con particolare riferimento a quando "asserisce di avere incontrato giovedì scorso i cittadini di via Poggi e di via Antica Milizia". Il comitato Zona Poggi - Antica Milizia aveva "indetto una riunione aperta ai residenti per discutere di autobus, messa in sicurezza di via Stradone, cantieri e nuova urbanizzazione". Ma "nessun candidato a sindaco è stato invitato e neppure quindi il signor Nicola Grandi" il quale "giovedì sera ha partecipato alla riunione, anche se non residente nella zona, e non certo come candidato a sindaco! Peraltro non è nemmeno intervenuto nella discussione". Dunque "l’avere sottoscritto la dichiarazione come candidato a sindaco che ha incontrato i residenti, è altamente scorretto".