Il comitato per Bonaccini

Anche ad Alfonsine, dalla fine di dicembre, è nato il comitato comunale a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini a segretario nazionale del Pd. "Una figura forte e trasversale – dice Elisa Vardigli, componente dell’assemblea nazionale del Pd e vicesindaca di Alfonsine – che ha tutte le caratteristiche utili e necessarie a far uscire la nostra comunità politica dalla difficile fase nella quale ci troviamo". Tra i firmatari compare, oltre a esponenti della scuola, dei servizi di welfare, del mondo economico, della ristorazione e della sicurezza, l’onorevole Alberto Pagani. "Con le primarie – dichiara – la comunità degli elettori e degli iscritti del Pd è chiamata a decidere chi debba essere il segretario del partito e conseguentemente quale sarà il nuovo gruppo dirigente ed il progetto politico" che aggiunge che Bonaccini sarebbe "un segretario autorevole e credibile coi piedi per terra, capace di motivare, organizzare e di parlare con la gente, di farsi capire da tutti". "Non è facile ripartire – sottolinea Vardigli –, servono passione, impegno e un rinnovato entusiasmo. La nostra comunità politica ha bisogno di punti di riferimento solidi".