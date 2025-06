Il comitato ’Per chi ama Mi.Ma.’: "Malamovida, bilancio negativo"

Continuano ad arrivare critiche per l’ordinanza emanata d’urgenza per tentare di contrastare il fenomeno della ‘malamovida’ nel centro di Milano Marittima. A prendere carta e penna è il comitato ’Per Chi Ama Milano Marittima’, che nelle scorse settimane aveva raccolto 4.000 firme – imprenditori, residenti e turisti – per chiedere all’amministrazione comunale un cambio di passo e un segnale forte per contrastare e debellare il fenomeno. Dopo il ponte del 2 giugno, weekend in cui l’ordinanza è entrata in vigore (lo sarà fino a fine mese) – lasciando invece maglie più larghe in occasione della Notte Rosa – i risultati sperati non sarebbero arrivati.

Così il Comitato: "Abbiamo accolto con rammarico e profonda delusione la recente comunicazione dell’Amministrazione Comunale relativa all’efficacia dell’ordinanza emessa per garantire l’ordine pubblico durante il ponte festivo. Purtroppo, quanto dichiarato appare in palese contrasto con ciò che è stato realmente vissuto da numerosi cittadini, residenti, imprenditori e turisti rispettosi della località. Le segnalazioni che ci giungono parlano ancora una volta di musica ad alto volume, assembramenti fuori controllo e una generale indifferenza da parte di alcune attività nei confronti delle regole stabilite".

Certo, la maggior parte degli imprenditori lavora nel rispetto delle regole: "È doveroso riconoscere che alcuni imprenditori si sono adeguati con senso civico e responsabilità, e a loro va il nostro apprezzamento. Ma questo non può in alcun modo giustificare la mancata azione verso chi ha continuato ad agire fuori dalle regole. Anzi, proprio chi si è conformato ha il diritto di vedere tutelato il proprio impegno, attraverso controlli equi e sanzioni puntuali verso i trasgressori".

Ancora: "Non basta dichiarare che tutto è andato bene per cancellare l’evidenza. Le ordinanze non devono servire solo a calmare gli animi, ma devono essere applicate, fatte rispettare e, se violate, sanzionate. Inoltre, riteniamo indispensabile che la sorveglianza venga effettuata a piedi, anche solo con funzione ispettiva, e non solo tramite rilevamenti tecnici e passaggi veicolari. Il controllo del territorio deve essere visibile, presente, concreto. E qualora emergano criticità, il supporto delle Forze dell’Ordine deve essere tempestivamente richiesto e garantito. Non possiamo assistere in silenzio all’erosione del già fragile rispetto nei confronti delle regole e degli organi dello Stato. Il rispetto delle norme non è un’opzione né una concessione, ma la condizione necessaria affinché ogni cittadino possa sentirsi tutelato e parte di una comunità ordinata e giusta".

La polizia locale ha avviato il servizio notturno fino alle 4; introdotta un’unità mobile a Pinarella e Tagliata. Riaperto poi il presidio a Milano Marittima.

Ilaria Bedeschi