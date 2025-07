Il compleanno dei ragazzi del ’75. Tutti insieme come una volta

Cinquant’anni e non sentirli… o quasi! Lo scorso 13 giugno sarà una data da ricordare per oltre quaranta ex alunni delle scuole di Alfonsine, tutti nati nel 1975, che hanno deciso di ritrovarsi per celebrare insieme il mezzo secolo di vita. Un compleanno collettivo per ritrovare il piacere di rivedersi, abbracciarsi e, perché no, riconoscersi.

Con il coordinamento di Valentina Mazzotti, l’impresa ha preso forma grazie a una catena infinita di messaggi, ricerche incrociate, scambi di numeri e perfino incursioni nei cassetti della memoria alla ricerca di foto di classe scolorite. "Abbiamo fatto un vero e proprio lavoro da investigatori – racconta Valentina – tra chi si era trasferito, chi aveva cambiato numero, e chi... era sparito dai radar".

Non è stato semplice trovare una data che andasse bene a tutti e purtroppo alcuni non hanno potuto partecipare per impegni familiari o lavorativi. Ma la risposta è stata comunque entusiasta: in oltre 40 erano presenti all’appello. La serata, oltre ai brindisi e alle chiacchiere, è stata un tuffo nel passato. I commenti non si sono fatti attendere: "Ci riconosceremo? Speriamo almeno negli occhi!". C’è chi è rimasto uguale e chi... ha cambiato taglio (e colore, diciamolo!) di capelli".

Tra risate, racconti e qualche inevitabile momento di nostalgia, la serata ha dimostrato che il tempo può passare, ma certi legami restano. Siamo inoltre riusciti a contattare una maestra delle elementari, Enrica Poggi in Tabanelli, che ci ha riconosciuti tutti".

Lu.Sca.