Il compleanno del secolo per Virginia Manaresi, in perfetta forma

Al commesso che le ha venduto un ferro da stiro e che le proponeva di estendere la garanzia oltre i tre anni ha risposto, senza peli sulla lingua: "Chissà dove sono, tra tre anni". Sei anni dopo Virginia Manaresi è qui, in perfetta forma, a festeggiare il traguardo del secolo: cento candeline che ha spento con la famiglia e il sindaco Ranalli, che le ha consegnato una pergamena.

Penultima di dieci fratelli e sorelle, Manaresi rimase senza padre ancora bambina. Con la giovinezza arrivò la guerra: un fratello maggiore richiamato al fronte in Libia e, dopo cinque anni, un drappello tedesco si installò in casa per predisporre cannoni sulla linea gotica. Fu una coabitazione dura, eppure di quegli anni Manaresi ha spesso detto che quei soldati erano bambini, spaventati come e più di lei. In seguito con Antonio, il suo compagno di vita ha passato quasi sessant’anni e ha cresciuto due figli, Paola e Luigi.