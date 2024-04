Il compromesso. Viale delle Nazioni, sì al senso unico. Ma solo nei weekend

Dal 15 giugno al 1° settembre su viale delle Nazioni, a Marina di Ravenna, verrà istituita la corsia preferenziale in direzione nord (da Punta Marina verso Marina di Ravenna) a favore di bus, taxi, mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli nei festivi e prefestivi anche per i residenti a Marina di Ravenna. Alla fine, raccogliendo le preoccupazioni segnalate e valutando che problemi di traffico intenso si verificano ovviamente nel weekend, gli assessori al Turismo, Giacomo Costantini, e alla Mobilità, Gianandrea Baroncini hanno deciso per una opzione mediana. L’idea di partenza era preferenziale e senso unico tutti i giorni; ora si è arrivati al compromesso di attuarlo solo nei festivi e prefestivi.

"Il progetto di modifica della viabilità di Marina di Ravenna per il periodo estivo è stato in più occasioni, a partire dagli scorsi anni, oggetto di un confronto continuo e utile a raccogliere osservazioni", affermano gli assessori Costantini e Baroncini e dopo aver definito una prima proposta di corsia preferenziale per bus, taxi, Ncc, mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli lungo viale delle Nazioni nella direzione sud-nord, i confronti che si sono susseguiti nelle ultime settimane hanno coinvolto in prima istanza le associazioni di categoria e la Cooperativa spiagge di Ravenna, il Consiglio territoriale in convocazione aperta alla cittadinanza e nuovamente le associazioni di categoria, che dopo aver appreso la proposta hanno riportato gli elementi raccolti dagli imprenditori della località. Rispetto all’impianto base che prevede una corsia preferenziale a lato degli stabilimenti balneari, il mantenimento di tutti i posti auto, la facilitazione di accessibilità e sosta per ciclomotori e motocicli, spiegano gli assessori, "confermiamo la volontà di sperimentare tale soluzione che, oltre a non intervenire in maniera strutturale e definitiva su viale delle Nazioni, permette una maggiore sicurezza sul viale stesso per gli utenti deboli, alleggerendo il traffico sul lato dove si trovano gli stradelli di accesso e uscita alla spiaggia, ma non è presente un camminamento protetto". La corsia nord-sud in uscita da Marina di Ravenna rimane percorribile da tutti i mezzi, favorendo così la possibilità di ricercare parcheggio, utilizzare in maggior sicurezza i posti auto orizzontali (lato campeggi) e favorendo un esodo più fluido dalla località. Con altre ipotesi, come la corsia preferenziale in uscita da Marina di Ravenna e non in ingresso, ci si troverebbe a fine giornata, quando il traffico è più concentrato, per l’importante flusso di veicoli verso Marina di Ravenna e, in particolare, sul lungomare per godere dell’offerta serale della località, a canalizzare tutta la viabilità ordinaria in uscita dalla località su via Ciro Menotti e via Trieste e a non risolvere l’elemento che più comporta il rallentamento del navetto Mare (negli orari serali di punta tra le 17.30 e le 20).

Una decisione che soddisfa in parte la Pro loco. "Apprezziamo che l’amministrazione abbia ascoltato il nostro parere e quello degli operatori – afferma Marino Moroni, presidente della Pro loco di Marina di Ravenna - e lo abbia parzialmente accolto e non sia andata avanti con una proposta iniziale che era peggio del male che voleva curare; tuttavia resta il nodo dei residenti che sono obbligati alla preferenziale come tutti gli altri utenti della strada. Speriamo che su questo punto l’amministrazione faccia marcia indietro e investa sui controlli che sono necessari e che fanno parte della gestione dei provvedimenti sul traffico". Giorgio Costa