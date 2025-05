Il Comune a Firenze a spiegare la gestione del patrimonio arboreo

La gestione del verde urbano è una delle principali sfide per le città italiane, chiamate a conciliare la cura ordinaria degli spazi verdi con la crescente necessità di prevenire e affrontare le emergenze legate ai cambiamenti climatici. Proprio per parlare di complessità nella gestione del verde delle nostre città, l’Anci ha organizzato una roadmap di tre incontri. Al primo, che si è svolto a Firenze, è stato invitato anche il Comune per presentare la propria esperienza su come si gestisce un patrimonio arboreo complesso.