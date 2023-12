Il Comune acquisisce l’area Ex Garage Europa

Il Comune di Cervia ha deciso di acquisire l’area denominata ‘Ex Garage Europa’ a Milano Marittima. Il Comune, infatti, acquisterà l’area, oggi di proprietà della società Pentagramma Romagna S.p.A in liquidazione, per un importo di 2.200.000 euro. L’area è situata in centro, in Viale 2 Giugno, in corrispondenza della I° Traversa, nei pressi del canale emissario delle Saline e ha una superfice complessiva di 9.381 mq. L’obiettivo dell’amministrazione tramite l’acquisizione dell’area è quello di potenziare il servizio di parcheggio nella zona centrale di Milano Marittima andando a colmare la sofferenza di posti auto soprattutto per le attività del settore ricettivo. Nel periodo estivo, infatti, la località si trova spesso in una situazione di difficoltà, dovuta al numeroso afflusso turistico, per quanto riguarda i parcheggi e le zone adibite alla sosta, sia pertinenziale che pubblica. Negli ultimi anni Pentagramma Romagna S.p.A., società in fase di liquidazione, ha dato in comodato d’uso gratuito l’area a favore del Comune di Cervia, che è stata utilizzata sia come parcheggio pertinenziale delle attività ricettive sia come parcheggio pubblico. Il valore dell’area è stato quantificato sulla base di perizie estimative dell’amministrazione, confermate dall’attestazione di congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del Demanio.

L’acquisizione del parcheggio è finanziata in parte tramite accensione di mutuo e in parte con risorse dirette dell’amministrazione. Nel prezzo complessivo oltre due milioni di euro è compreso anche l’acquisto, sempre da parte del Comune, di alcune aree (la cui superfice complessiva è circa 8.800 mq.) adiacenti al canale di Cervia, nella zona delle ponte dell’Ospedale, che comprendono anche l’area dotata di pista di atterraggio utilizzata dall’elimedica. Di una acquisizione se ne parlava già da diverso tempo e pare che questa volta sia davvero vicina l’acquisizione.

L’area, infatti, può contenere diverse decine di posti auto nel pieno centro di Milano Marittima a ridosso del mare; posti auto necessari anche a seguito del rifacimento del Lungomare che ha richiesto l’eliminazione di strisce blu per turisti, cittadini e operatori economici. In questo modo, tramite l’acquisizione, il comune potrà disporre dell’area e, magari già per la prossima stagione turistica, renderlo anche economicamente remunerativo tramite posteggi a pagamento e ammortizzare le spese di acquisto e mantenimento.

Ilaria Bedeschi