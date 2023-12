Il Comune acquista terreno. Spazio per parcheggi

Il Comune di Cervia ha acquistato un terreno in via Crociarone a fianco della ciclabile, fra i civici 34 e 36 dopo la pizzeria il ‘Portico della pizza’. L’area di 13.445 metri quadrati sarà adibita in parte a parcheggio in parte a opere pubbliche. L’importo complessivo è di 136 mila euro. Parte dell’area, data in concessione gratuita dal proprietario al Comune, era già un parcheggio pubblico da alcuni anni. L’Amministrazione comunale proprio per la necessità di parcheggi nella zona di Pisignano ha visto la necessità di acquisire stabilmente l’area e il terreno adiacente.