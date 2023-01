Il Comune acquista un’auto elettrica

Il Comune di Sant’Agata sul Santerno ha acquistato un’auto totalmente elettrica per gli spostamenti di servizio. La nuova Peugeot E-208 è costata in totale 32.729 euro ed è stata finanziata per 28.919euro grazie a un contributo della Regione per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, e per la quota restante di 3.809,65 euro con risorse proprie dell’ente. Il nuovo veicolo sostituisce un vecchio mezzo del 2007 a diesel.

"Si tratta di un investimento importante per questa Amministrazione, in linea con gli obbiettivi del Paesc (Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima) che prevedono una specifica azione dedicata alla mobilità sostenibile - ha sottolineato l’assessora all’Ambiente Elisa Sgaravato -. L’intento è quello di favorire la riconversione del patrimonio veicolare comunale con veicoli elettrici o a basso impatto ambientale