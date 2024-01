Il Comune cerca giovani per l’Erasmus

Il Comune di Russi, partner del progetto Erasmus+ “Tech4Swell: Use new technologies for rural development”, è alla ricerca di cinque giovani che andranno nella città spagnola di Cuéllar per partecipare ad uno scambio giovanile finalizzato alla promozione dell’imprenditorialità giovanile, allo sviluppo delle aree rurali e delle competenze digitali. Lo youth exchange si svolgerà dal 4 al 12 marzo 2024 a Cuéllar, in Spagna, coinvolgendo 30 giovani di età fra i 18 e i 30 anni provenienti da Italia, Spagna, Romania, Estonia, Slovenia e Cipro. Si può inviare il curriculum e le motivazioni

a cultura@comune.russi.ra.it Scadenza per la presentazione delle domande: 21 gennaio 2024.