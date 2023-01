Il Comune cerca volontari contro l’incitamento all’odio

Il Comune cerca giovani volontari interessati a contrastare il fenomeno dell’hate speech, l’incitamento all’odio. C’è tempo fino al 17 febbraio per presentare la domanda. Il bando è on line e ha l’obiettivo di selezionare giovani interessati a esperienze di volontariato nell’ambito del progetto ‘Fast Lisa’ promosso dalle politiche per l’immigrazione del Comune romagnolo e degli enti aderenti. In totale si cercano 30 giovani tra i 18 e i 30 anni: tra i requisiti richiesti, anche la residenza o il domicilio temporaneo a Ravenna e provincia. I volontari opereranno nell’ambito delle linee di azione individuate come prioritarie dal Comune ravennate e dall’università di Bologna, diventando così ambasciatori del progetto. In tale veste si occuperanno, affiancati da esperti, di co-progettare e co-condurre varie tipologie di laboratori incentrati sul contrasto ai discorsi d’odio al fine di affrontare differenti forme di razzismo e intolleranza, promuovere contro-narrative, sensibilizzare rispetto ai temi della tolleranza, uguaglianza ed equità. La candidatura va inviata via email a [email protected] indicando nell’oggetto ’manifestazione interesse – progetto Fast Lisa’ entro il 17 febbraio 2023.