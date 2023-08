Il Comune di Bagnara di Romagna (RA): diatriba politica, cittadino pagante

"Purtroppo le diatribe politiche le paghiamo noi cittadini sui territori". È l’amara considerazione di Mattia Galli, eletto sindaco di Bagnara di Romagna con la lista civica indipendente Vivi Bagnara che alle elezioni ha sconfitto una lista di centrosinistra. Era il 15 maggio. Il giorno successivo si è trovato subito alle prese con un disastro senza precedenti che ha coinvolto il suo piccolo comune nella pianura della Bassa Romagna".

Sindaco, com’è la situazione? I soldi stanno arrivando?

"La situazione è attualmente sotto controllo. I Cis, vale a dire primi 3.000 euro in autocertificazione senza perizia di un tecnico sono in transito ma non tutti i richiedenti li hanno ricevuti. Per i Cas (contributo autonoma sistemazione, ndr) la procedura è in fase di ultimazione e comunque sarà aperta ancora per molto tempo".

Il Governo ha disposto anche dei rimborsi ai Comuni. Quelli a che punto sono?

"I primi rimborsi sono arrivati immediatamente, ma parliamo di cifre al di sotto delle reali spese anticipate. Abbiamo dovuto prevedere variazioni straordinarie nei nostri bilanci per far fronte ai disagi, ma attendiamo i conguagli".

Quali sono le urgenze che si stanno aggravando?

"Le urgenze sono legate al ripristino delle reti fluviali e viarie, in tutta la Romagna. Il lavoro è immane. Credo si stia lavorando alacremente nella giusta direzione, ma l’autunno è alle porte".

Come considera l’operato del Governo? Le mancanze a chi appartengono?

"La nostra è una lista trasversale e prescinde dai partiti. Il problema temo, ma potrei sbagliarmi, sia ascrivibile a una non consonanza partitica fra Governo e Regione. Purtroppo le diatribe le paghiamo noi cittadini sui territori e questo non fa onore ad alcuno".

Sindaco, cosa si aspetta per i prossimi mesi?

"Mi aspetto che i soldi stanziati dal Governo arrivino alle famiglie e alle imprese, ci sono persone in Bassa Romagna ancora fuori casa, spesso perché non hanno fondi per anticipare i lavori. Serve concretezza, ma soprattutto è necessario che venga tolta la clausola, come già fatto per il bonus 110% sulla regolarità degli immobili, per la richiesta di fondi per il ripristino. A oggi, se la casa necessita di una sanatoria tecnicamente il proprietario o affittuario non potrebbe accedere ai fondi stanziati e questo non sarebbe giusto. Non significa fare un condono totale ma rispondere immediatamente a un possibile impasse nel momento in cui il commissario sbloccherà la Struttura tecnica nazionale".

Monia Savioli