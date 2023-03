Il Comune di Bagnara ringrazia il brigadiere capo Vincenzo Berna

"Il Comune di Bagnara di Romagna esprime vicinanza nei confronti del brigadiere cui il paese ha apprezzato doti umane e professionali, e coglie questa occasione di saluto per esprimere la propria gratitudine all’Arma che rappresenta da sempre un punto di riferimento ineliminabile per tutti noi". Sono le parole del sindaco di Bagnara, Riccardo Francone, che giovedì sera, nel corso della seduta del locale consiglio comunale, ha omaggiato con una targa ricordo il brigadiere capo Vincenzo Berna, in servizio per un decennio alla locale stazione dei Carabinieri e da poco in pensione. A nome di tutta l’amministrazione comunale e di tutti i cittadini, il primo cittadino ha ringraziato il brigadiere Verna "per il servizio a lungo svolto nei confronti della nostra comunità con attenzione costante e disponibilità al dialogo, onorando l’Arma". Nato a Pescara nel 1964, Berna è spostato con una docente di lingua straniera; ha due figli, il primogenito ufficiale nell’Esercito Italiano e la secondogenita operatrice nel settore sanitario, ed è nonno di due nipoti. Arruolatosi nell’Arma 40 anni fa, nel 1983, dal 1986 al 2013 ha svolto servizio nella squadra di Polizia giudiziaria e nel nucleo operativo della Compagnia di Faenza, ottenendo riconoscimenti per i risultati dell’attività investigativa svolta. Dal 2013 e fino allo scorso settembre ha svolto servizio nella Stazione Carabinieri di Bagnara. Dal 2021 ha inoltre ricoperto la carica di dirigente della sezione di Faenza in seno al Nuovo sindacato Carabinieri.