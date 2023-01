Il Comune di Russi ricorda le dimissioni del sindaco Babini

Oggi l’Amministrazione comunale di Russi intende ricordare un avvenimento che ha segnato la storia della città: esattamente 100 anni fa, il 17 gennaio 1923, Arturo Babini, il sindaco allora in carica, annunciò le sue dimissioni a seguito di quello che venne definito "un atto indegno di popoli civili, una punizione senza che fosse palese giudizio, senza il diritto della difesa e della ragione, che a nome di un partito e credevamo non per ordine di un partito, fu inflitta al sindaco e ad altri ancora, mentre tutto, come sempre, nel paese regnava la calma o qualcuno avesse dato motivo per essere punito". Queste le parole dell’allora assessore Pezzi Virginio durante la seduta straordinaria del Consiglio Comunale del 17 gennaio, durante la quale vennero annunciate le dimissioni del sindaco, "che fu vittima – si legge in una nota del Comune di Russi – di brutali violenze da parte degli squadristi nel novembre 1922".

Il 21 gennaio 1923, con una lettera al prefetto di Ravenna, vennero poi comunicate le dimissioni di tutti i consiglieri comunali. In seguito alle dimissioni di Babini venne nominato un commissario straordinario, Silvio Jannetti, che rimase in carica fino alle elezioni sopracitate.