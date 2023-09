Il Comune dona due defibrillatori per scuola dell’infanzia e primaria

Sempre più sicurezza nelle scuole. Il Comune ha infatti donato due defibrillatori. Il primo è stato installato nella scuola d’infanzia Casa dei bimbi 1 a Pinarella su richiesta delle insegnanti. Il secondo, invece, è stato destinato alla scuola primaria Buonarroti di Montaletto a seguito della richiesta fatta dal Comitato genitori. L’amministrazione informa che, sulla base delle esigenze e delle richieste delle scuole, è a disposizione per fornire e installare i defibrillatori a proprie spese, in quanto strumenti utili che spesso salvano la vita alle persone. Saranno poi le singole scuole a occuparsi della gestione e della formazione del personale per l’utilizzo dei defibrillatori che negli anni si sono rivelati veri e propri strumenti salvavita.