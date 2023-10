Il Comune mette all’asta degli immobili

Il Comune di Russi mette in vendita, con un’asta pubblica una serie di beni: un fabbricato in disuso in via Molinaccio 86 (foto) a San Pancrazio (base d’asta 209.821 euro); un appartamento al primo piano in via Don Minzoni a Russi (base d’asta 146.771 euro); un posto auto scoperto non edificabile in via Randi 28 a San Pancrazio (base d’asta 5.277 euro); appartamento al primo piano in via Maccabelli 2 a Russi (base d’asta 91.239 euro); appartamento al primo piano in via Maccabelli 2 a Russi (base d’asta 65.375 euro). Il dettaglio degli immobili è su www.comune.russi.ra.it, in Albo Pretorio, Bandi di gara. Info.: Ufficio gestione beni immobili, Area lavori pubblici in via Babini 1, 0544 587607, email: lavoripubblici@comune.russi.ra.it.

Gli interessati possono presentare offerte separate per uno o più lotti. Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa entro il 2 aprile 2024 (alle 12) esclusivamente a mezzo posta ovvero tramite corriere o consegna a mano al Protocollo Generale dell’Ente, Piazza Farini 1 (dal lunedì al venerdì, 8.30-11.30, e giovedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30). "I beni in questione - puntualizza la sindaca Valentina Palli -, i primi tre dei quali ex demaniali, sono rientrati nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari del Comune di Russi per il triennio 2023-2025. Per quanto riguarda gli appartamenti di via Maccabelli, in precedenza saltuariamente occupati da famiglie di profughi, già da alcuni di anni risultavano non utilizzati. È stata inoltre esperita, con esito negativo, la procedura di verifica dell’interesse culturale. Si è ritenuto quindi di procedere alla loro alienazione. Si tratta di un percorso di razionalizzazione del patrimonio, che consentirà di incamerare risorse da destinare a progetti prioritari. Tra questi, la realizzazione del secondo stralcio di ’Casa Canterini’"