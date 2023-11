Il Comune non ha impugnato i ricorsi alle sanzioni dei velox

Le sentenze del giudice di pace con le quali erano stati accolti i ricorsi di alcuni cittadini sanzionati dai velocar della circonvallazione di Faenza non sono state impugnate. A entrare nel merito della questione, nell’ultima seduta del consiglio comunale, è stato l’assessore alla sicurezza Massimo Bosi, chiamato a rispondere a specifica interpellanza presentata da Gabriele Padovani, capogruppo di Area Liberale. "La giurisprudenza (le sentenze, ndr) del giudice di pace relativamente ai ricorsi presentati avverso le sanzioni per eccesso di velocità, è in misura significativa a favore dell’Unione della Romagna Faentina – ha evidenziato l’assessore Bosi –. Con riferimento alle sentenze sfavorevoli relative a febbraio 2023 si è valutato d’intesa con i dirigenti di riferimento di non proporre immediatamente appello, ritenendo opportuno valutare il successivo sviluppo delle pronunce. Al momento si stanno ancora valutando alcune posizioni in virtù della particolare rilevanza delle sanzioni e degli elementi motivazionali sviluppati nella sentenza". L’Ente quindi si è costituito in giudizio "sempre quando la parte soccombente in primo grado ha proposto ricorso in appello – ha proseguito l’assessore –, in un caso infatti è stata la parte privata a ricorrere in appello al tribunale di Ravenna".

Per quanto concerne gli altri ricorsi vinti dai privati: "Si è operata una valutazione anche di sostenibilità complessiva con i carichi di lavoro già in essere – ha spiegato Bosi –, concentrando l’operatività con i casi maggiormente significativi per importi contestati e per rilevanza dei principi in diritto della controversia. In ultimo anche l’alluvione ha occupato il settore contenziosi".

I due velocar sono stati installati a fine agosto 2022 e sono entrati in funzione il successivo 8 settembre. Nelle due settimane seguenti hanno rilevato complessivamente oltre 3.500 sanzioni. A fine ottobre 2022 poi uno dei due apparecchi, collocato sul cavalcavia di via Ballardini, è stato spostato in posizione "più visibile". A febbraio del 2023 più di un ricorso contro le sanzioni è stato accolto dall’organo giudicante, e in seguito al deposito delle motivazioni delle sentenze, a marzo 2023 è stata infine implementata la segnaletica.

Damiano Ventura