Il Comune pensa a un evento dedicato al vino. Ma non sarà il ritorno di Enologica

Un nuovo evento dedicato al vino che avrebbe Faenza come cuore pulsante: è il progetto cui sta lavorando il Comune da alcuni mesi, accarezzando l’idea di un appuntamento in cui produttori, pubblico e realtà del settore della commercializzazione possano incontrarsi e confrontarsi. "Rifare Enologica"? E’ questa la domanda che si sono posti coloro che sono entrati in contatto con i desiderata di Palazzo Manfredi.

L’ipotesi di dare nuovamente vita all’evento che si tenne per le prime edizioni alla Fiera di Faenza e per quelle successive a Bologna al momento sembra però accantonata. Nel mirino ci sarebbe infatti un evento dai contorni diversi, quasi certamente circoscritto alle produzioni romagnole, dai connotati più glamour rispetto agli eventi prettamente fieristici già presenti in varie parti d’Italia. Al momento, tuttavia, la progettazione sarebbe ancora nelle fasi iniziali: il Comune ha incontrato varie realtà del settore, ma senza approdare a una decisione definitiva sulla caratterizzazione che vorrebbe dare alla manifestazione. In primis non è ancora stato deciso se dare vita a un evento incentrato su un polo fieristico, sul modello appunto di Enologica, o se invece creare una kermesse con un affaccio diretto sul mondo del ‘fare vino’, quindi sparso sul territorio. La rotta che probabilmente verrà seguita è in parte già tracciata.

Le sedici sottozone in cui è divisa la produzione di Sangiovese in Romagna sono da qualche tempo nero su bianco: il punto è semmai fare sì che il pubblico assorba questa nozione – di per sé di non immediata fruibilità – anche, perché no, attraverso un evento in cui muoversi idealmente fra le varie produzioni. Un favoleggiare la cui materializzazione, in forma di un evento rivolto al pubblico, non si sta però rivelando semplice: stando a quanto emerge, Palazzo Manfredi avrebbe inizialmente messo nel mirino un qualcosa dai costi giudicati inizialmente ‘fuori scala’ per una prima edizione, riportando insomma il vascello in porto per alcune riparazioni ancora prima che questo potesse raggiungere il largo. La riflessione, ripetono i bene informati, è ancora aperta a 360 gradi.

