Il Comune pensa di eliminare le file di via Trieste?

Chiedo al Comune, visto il sopraggiungere dell’estate, che cosa pensa di fare per eliminare le interminabili file di camion che si dirigono in città da via Trieste con esasperanti code, il 90% dei camion non avrebbe diritto di passare, lo fanno per accorciare il loro tragitto dal porto. Con la conseguenza che chi torna da Marina di Ravenna ma anche da Punta Marina si trova imbottigliato nel traffico, con un aumento considerevole di smog a ridosso di zone densamente popolate. Antonio Di Marco

Il ponte Bailey va sostituito Il 19 marzo 1986 il Gazzettino Rai dell’Emilia-Romagna (oggi Tgr) mandò in onda questo: si riunirono i Comitati cittadini di Lido di Dante e Lido Adriano in cui decisero la richiesta al Comune di Ravenna di occuparsi di importanti questioni. Fra queste: un ponte sui Fiumi Uniti, la stazione dei Carabinieri a Lido Adriano ed uno spazio per i naturisti. Il tutto fu realizzato in poco tempo o subito. Il Ponte Bailey dopo circa 40 anni credo che vada sostituito con uno adeguato per consentire maggiore sicurezza a chi deve raggiungere le due località e facilitare il turismo e lo spazio naturista ampliato per consentire un ampliamento della presenza naturista facilmente realizzabile con la presenza, a nord, di circa 600 metri di spiaggia libera pochissima utilizzata dai bagnanti tessili. Cordiali saluti. Fidenzio Laghi