"Il Comune rimborsi le multe effettuate dal velocar"

Si accende la battaglia politica circa gli autovelox collocati sulla circonvallazione, per i quali il prefetto dispose lo spostamento in un punto più visibile rispetto a quello in cui erano stati inizialmente collocati nell’estate del 2022. Dopo l’annullamento da parte del giudice di pace di 11 multe comminate in quel primo arco di tempo, le opposizioni vanno all’attacco, proponendo alla giunta non solo di restituire ai cittadini il mezzo milione di euro incassato, indebitamente secondo il giudice di pace, ma chiedendo al sindaco di revocare le funzioni dell’assessore alla Sicurezza Massimo Bosi. "Dal 22 agosto al 2 settembre 2022 sono stati installati due velocar sulla circonvallazione", ricorda il capogruppo di Area Liberale Gabriele Padovani. "Nei primi 15 giorni i due velocar hanno prodotto sanzioni per 527mila euro, su un totale di 3.610 sanzioni; quello installato sotto il ponte Rosso ne ha prodotto circa il 70% del totale. Il giudice di pace ha annullato il ricorso di un’automobilista che aveva commesso 11 infrazioni al codice della strada per limite di velocità, rilevate proprio dal velox sul ponte Rosso. Il 28 ottobre 2022, il velocar è stato riposizionato per renderlo più visibile su indicazione della Prefettura". Rimozione che per Padovani, a fronte delle 3600 multe comminate non è sufficiente: con una mozione intende infatti impegnare la giunta a "rimborsare tutte le vittime sanzionate nel corso del periodo incriminato, oggetto della sentenza del giudice". "Anche consiglieri di maggioranza", prosegue Padovani, "ritenevano che la collocazione di tale velox non fosse del tutto a norma, rendendo inoltre noto come per loro fosse ‘necessario considerare la rimozione dei velox per non generare un danno, anche erariale nella peggiore delle ipotesi, per il Comune". Area Liberale chiede al sindaco "di procedere con la revoca delle funzioni dell’assessore Bosi".

Filippo Donati