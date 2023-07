Il Comune rimuove la barca da diporto arenata

Il Comune di Ravenna ha affidato in somma urgenza a un’impresa specializzata, l’intervento di rimozione della barca da diporto arenatasi nella notte tra il 17 e il 18 giugno di fronte alla spiaggia libera a sud di Lido di Dante, a 50 metri da riva con bassa marea. La Capitaneria di porto aveva inviato il 18 giugno stesso una diffida al proprietario, ingiungendogli di procedere alla rimozione del carburante per scongiurarne il rischio di dispersione in mare. Tuttavia non avendo il proprietario adempiuto, è poi intervenuta direttamente la Capitaneria. Analogamente l’Amministrazione comunale ha provveduto a intimare al proprietario la rimozione dell’imbarcazione entro il 5 luglio scorso. Anche in questo caso la proprietà non ha effettuato l’intervento. Il Comune si è quindi adoperato per l’individuazione di un’impresa in grado di effettuare tale operazione che risulta essere piuttosto complessa. L’impresa è stata ora trovata e si è impegnata ad avviare le operazioni al massimo entro il 7 agosto. Il Comune imputerà le spese al proprietario dell’imbarcazione