Il Comune si compra un mezzo elettrico

Il Comune di Russi ha recentemente acquistato mezzo elettrico, il primo, pagandolo 39.162 euro, che sarà a disposizione degli addetti dei cimiteri del territorio comunale. Contestualmente è stato rottamato un veicolo obsoleto ad elevato impatto ambientale, Il mezzo da lavoro Goupil G4 con cassone ribaltabile è stato acquistato anche grazie ai fondi provenienti da un bando indetto dalla Regione Emilia-Romagna che ha contribuito all’acquisto per 30 mila euro, mentre la quota restante è stata finanziata con risorse proprie dell’ente.

"La Regione Emilia-Romagna – si legge in una nota del Comune di Russi – supporta le Amministrazioni comunali mediante la realizzazione di misure di incentivazione finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni che essa ha sulla salute dei cittadini e sull’ambiente. L’acquisto di un nuovo veicolo elettrico in sostituzione di uno obsoleto è in linea con gli obiettivi che l’Amministrazione si è posta nel Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima che prevedono una specifica azione dedicata alla mobilità sostenibile, per favorire la riconversione del patrimonio veicolare comunale con l’acquisto di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale".