"Il concerto di Laura, che regalo"

La fila davanti al municipio arrivava fino in strada. Tanti solarolesi ieri mattina si sono presentati puntuali per un’occasione speciale: la prima distribuzione degli inviti per la partecipazione gratuita a quello che tutti definiscono "un grande regalo". Ovvero il concerto di domenica 18 giugno alle 18 allo stadio comunale, che la compaesana più famosa, Laura Pausini, ha deciso di condividere con quanti risiedono a Solarolo, sono cresciuti con lei e l’hanno sostenuta e accompagnata nei suoi trent’anni di carriera, celebrati in grande stile quest’anno.

"Questo 2023 è speciale sia per me che per Laura – dice sorridente Nada Ciani, del negozio Sport Gm di via Mazzini in centro a Solarolo, che ieri mattina è stata tra i primi a mettersi in fila per ritirare l’invito per lei e i familiari –. Infatti Laura festeggia i trent’anni di carriera e io i 30 anni di matrimonio: è andata bene a tutte e due. Prima che vincesse Sanremo nella sezione ’Novità’ con ’La solitudine’ nel 1993 ricordo che le avevo chiesto di venire a cantare al mio matrimonio. Ma poi ci fu la vittoria a Sanremo e non se ne fece niente. Ma io l’ho sempre seguita: giocavamo insieme da piccole quando andavo da mia nonna che abitava vicino a casa sua e poi ci siamo perse di vista ma mi è sempre piaciuta. Sono andata a concerti a Bologna, Rimini, Imola. A questo nella nostra Solarolo non potevo certo mancare". E stamattina in fila Nada ha trovato pure la suocera: "Io ho preso gli inviti per me, mio marito e le mie figlie ma andremo in tanti tra amici e parenti e ci fa tanto piacere".

Poco lontano, con il figlio neonato in braccio, c’è Federica Mazzini, 37 anni, anche lei solarolese doc: "Il mio bimbo compie un anno il 17 giugno – precisa – e quindi festeggeremo tutti insieme con Laura il giorno dopo: io, il mio compagno e i nostri due figli. Ho preso gli inviti per tutti. Questa è un’occasione speciale, come una festa in famiglia, e noi non potevamo mancare. Poi è un bel modo per avvicinare i miei figli alla musica". Ilenia Tassi fa l’operaia e dice di essere "poco più grande di Laura. Me la ricordo quando andavamo a scuola e lei cantava nel coro della chiesa. Ha sempre avuto questo amore innato per il canto, che ha coltivato seguendo le orme del padre che faceva pianobar. Io l’ho sempre seguita e ho sempre fatto il tifo per lei, fin da quando ha vinto Sanremo. Tra l’altro mia figlia ha la stessa età di sua figlia Paola e ne approfitto per portarla al suo primo concerto".

Quello del 18 giugno, infatti, sarà un concerto vero e proprio, come spiega il sindaco di Solarolo Stefano Briccolani che ieri mattina ha supervisionato la prima giornata di distribuzione degli inviti in municipio. "Dopo la festa del fan club il 17 giugno – spiega il primo cittadino – il 18 giugno andrà in scena un doppio regalo, per i solarolesi e per il Comune visto che noi ci dovremo occupare solo dell’organizzazione e della gestione degli spazi. Sarà un concerto di prova del suo tour, quello che in teatro chiamano prima della prima, al termine di una decina di giorni di prove tecniche. Lo stadio è in grado di accogliere tutti i 4.300 residenti ma vedremo quanti si presenteranno a ritirare gli inviti. Per la prima giornata sono arrivati in circa 850". Con un documento di identità i solarolesi potranno ritirarli anche oggi e venerdì 12 maggio dalle 9.30 alle 13 e sabato 13 maggio dalle 9.30 alle 14. "Qualcuno ha chiesto la cortesia di poterli ritirare via mail – dice il sindaco –. Noi abbiamo ovviamente accettato: non vogliamo che manchi nessuno".

Milena Montefiori