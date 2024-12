Il Concerto di Natale celebra il Barocco

La Chiesa della Beata Vergine del Paradiso di Faenza questa sera ospita, fuori abbonamento, il consueto Concerto di Natale con un programma di brani dal carattere tipicamente natalizio, presi per la maggior parte dal repertorio barocco italiano. Comprenderà infatti autori come Antonio Vivaldi, Francesco Geminiani e Francesco Durante, ma anche brani del repertorio barocco europeo, come Bach e il compositore ceco Jan Ladislav Dussek. Ne sono interpreti l’ensemble d’archi ‘G. Sarti’ di Faenza ‘Collegium Ornatus Mundi’, il Coro Polifonico Jubilate, con Marco Farolfi al fortepiano e Alessandro Tampieri al violino solista e alla viola d’amore, tutti diretti da Paolo Zinzani.

L’ensemble d’archi ‘G. Sarti’ di Faenza ‘Collegium Ornatus Mundi’ è una pregiata formazione nata all’interno della scuola musicale Sarti di Faenza con l’obiettivo di riscoprire il repertorio barocco, con una particolare attenzione alla prassi esecutiva dell’epoca. La formazione è in continuo divenire e oggi conta in tutto una ventina di elementi tra violini, viole, violoncelli, contrabbassi e cembali. Ha inoltre portato avanti un progetto di riscoperta di uno strumento come il fortepiano.

Oltre al repertorio Barocco, il gruppo si impegna anche in esperienze musicali differenti, ha infatto partecipato per ben due edizioni a ‘Fiato al Brasile’ e preso parte alla cerimonia di commemorazione del pensatore e musicista faentino Caffarelli. L’Ensemble si è costruito inoltre uno spazio importante all’interno della realtà culturale manfreda, suonando in tutti i principali luoghi della città e collaborando con varie associazioni – tra cui il Rotaract Club – nella realizzazione di eventi culturali che stanno diventando un appuntamento fisso della vita della città.

Il Coro Polifonico Jubilate è un rinomato coro faentino che propone le pagine più note della polifonia sacra e profana. Fondato nel 1979 dal M° Piero Monti, si è distinto vincendo prestigiosi premi nazionali e promuovendo la cultura musicale con rassegne corali e collaborazioni artistiche. Diretto oggi dal M° Martina Drudi, unisce tradizione e innovazione, collaborando con ensemble strumentali e associazioni locali come Nostrarte e Autismo Faenza, mantenendo viva la passione per la musica e il territorio.

La tredicesima edizione di ERF&TeatroMasiniMusica è realizzata da Emilia Romagna Festival e dal Comune di Faenza in collaborazione con la scuola comunale di musica Sarti, Accademia Perduta/Romagna Teatri, MIC Museo Internazionale delle Ceramiche.