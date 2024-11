Il concerto di Romeo al ’Binario’

Stasera alle 20.30, al teatro Binario di Cotignola (viale Vassura 20), il cantautore e conduttore televisivo Marcello Romeo (nella foto) si esibirà per ’Fino all’alba a cantare’, il concerto evento di Marcello Romeo & Friends organizzato dalla Pms Studio di Raffaele Montanari.

"La serata sarà il racconto di un lungo viaggio – spiega Marcello Romeo –. Racconterò i night di Bologna che con le loro luci soffuse hanno caratterizzato i miei inizi, con le canzoni dei grandi cantautori come Franco Califano, Bruno Lauzi e Lucio Dalla. Sarà una serata di festa per rendere omaggio ai grandi della musica". Il biglietto costa 12 euro ed è acquistabile in biglietteria.

Romeo sarà accompagnato dalla band composta da: Roberto Costa (bassista, arrangiatore storico di Lucio Dalla), Daniele Bruno (tastierista storico di Luca Carboni), Filippo Lambertucci (batterista di Patty Pravo), Ghisle (chitarre) e Angela Madonia (voce corista).