Il concerto di solidarietà

Stasera alle 21, al teatro Walter Chiari di Cervia, ci sarà il concerto della ’Grande Orchestra città di Cervia’ dal titolo ’Musica e solidarietà’. La serata è proposta e organizzata dall’associazione di promozione sociale Francesca Fontana, in collaborazione con la Consulta del volontariato, con il contributo del Gruppo Immobiliare Cervia Derosa e con il patrocinio del Comune di Cervia. Il biglietto avrà un’offerta libera, non ci sono prenotazioni e l’apertura del teatro è prevista alle 20.30.

Il concerto è una serata di solidarietà in favore dell’associazione dei genitori del reparto di Oncomatologia pediatrica. La Grande Orchestra Città di Cervia, diretta dal Maestro Fulvio Penso, inserirà nella scaletta alcuni brani dedicati ai bambini. L’orchestra vanta una formazione di oltre 40 giovani musicisti, professionisti e non, professori d’orchestra e amatori, uniti dalla comune passione per la musica e dalla voglia di stare assieme. Ha prodotto il suo primo CD dedicato alla musica scritta per il grande schermo intitolato ’Come in un film’.

L’iniziativa ’Musica e Solidarietà’ sarà condotta dalla presentatrice e giornalista Sabrina Sgalaberna.

Alla serata è prevista la presenza di personale dell’Associazione Ageop e di Medici del Reparto di Bologna.