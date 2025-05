Il concerto itinerante. Con gli ’Swing in the city’

Un concerto itinerante, da porta Adriana fino a via Cavour, poi piazza Andrea Costa, via Matteotti, piazza XX Settembre e, infine, piazza Marsala. Il corteo musicale della Swing in the city street band farà ballare il centro di Ravenna domani alle 18. Si tratta dell’evento clou di ’Energia in movimento’, organizzato da Spi-Cgil a sostegno della campagna referendaria dell’8 e 9 giugno. Una volta in piazza Marsala poi la band (composta da Alessandro Scala e Carlo Corzani al sax, Luca Marianini e Andrea Guerrini alla tromba, Christian Rossi alla tuba e Stefano Calvano al rullante) continuerà la propria esibizione fino alle 21, mentre all’interno del giardino della Magnolia della Camera del lavoro lo Spi offrirà ai partecipanti un’apericena.

Questa settimana inoltre in tutta la provincia i volontari del sindacato pensionati della Cgil intensificheranno la loro presenza in tante piazze e con iniziative pubbliche parlando dei contenuti dei cinque quesiti del referendum e dell’importanza di andare a votare.