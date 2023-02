Il concorso con 2.085 bambini "E si impegnano tantissimo"

Portare il tema della disabilità nelle scuole, in modo da educare all’inclusione fin da piccoli. Per il secondo anno Insieme a te ha indetto un concorso tra le primarie della Romagna faentina, con numeri molto imponenti: 104 classi in totale, di cui 60 a Faenza e 44 nel resto della Romagna faentina (ovvero Brisighella, Castel Bolognese, Solarolo, Riolo Terme e Casola Valsenio). In totale sono ben 2.085 i bambini coinvolti. L’anno scorso erano un migliaio i piccoli partecipanti: un risultato già esaltante che quest’anno è stato doppiato. "Per questa seconda edizione il titolo che abbiamo scelto è ’Un gioco per tutti’ – spiega Debora Donati, presidente e fondatrice dell’associazione Insieme a te –. L’obiettivo è far realizzare agli alunni un gioco a cui possa prendere parte anche un bambino con disabilità. Può essere di qualsiasi tipo: da fare all’aperto, da tavolo... Anche l’idea di ’rivisitare’ giochi già conosciuti rendendoli più inclusivi, in modo che tutti possano giocarci, va benissimo".

Le classi ci stanno già lavorando, in vista della grande festa finale in piazza a Faenza, fissata per venerdì 12 maggio. Inoltre dal 5 al 16 maggio i lavori dei bambini faentini saranno tutti esposti alla galleria della Molinella.

"Il progetto ha permesso di far entrare a scuola il tema dell’inclusione: col programma fitto di lezioni che devono affrontare i bambini nel corso dell’anno scolastico, è difficile trovare i giusti spazi per affrontare questo aspetto importantissimo – spiega Sara Benini, insegnante della primaria Pirazzini –. Sembrerebbe scontato, invece è una grande ricchezza portata nelle scuole. E anche la festa finale l’anno scorso è stata un evento che i bambini non vedono l’ora di replicare".

Benini racconta che nelle classi seguite da lei le attività legate al progetto hanno permesso di mettere al centro i bambini con disabilità: "L’anno scorso c’era un alunno autistico con problemi di linguaggio e comportamento, e i compagni, divisi in gruppetti, hanno inventato delle storie che lo vedevano nel ruolo di protagonista. Loro si sono impegnati tanto e lui si è sentito al centro di tutto. Quest’anno seguo una classe prima dove ci sono una bimba con sindrome di down e un bambino sordomuto. Il compito di individuare un gioco inclusivo spinge i loro compagni a sviluppare maggiore attenzione nei loro confronti, coinvolgendo tutti quanti. Si aiutano a vicenda ed è una grande ricchezza. I progetti trovano uno spazio specifico nelle ore in classe, vi si dedica tempo: in condizioni diverse sarebbe difficile fare queste attività che contribuiscono a unire la classe".

I bambini sono diventati piccoli ingegneri del gioco: l’inclusività passa anche da qui.