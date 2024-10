Il concorso di bellezza dei gatti. In arrivo felini da tutto il mondo

È in programma questo week end al Pala de Andrè di Ravenna la quarta edizione della ’Mostra felina’, che si svolgerà sabato e domenica (dalle 10 alle 18.30). L’evento, aperto al pubblico, è un vero e proprio campionato internazionale di bellezza, e i protagonisti sono i gatti provenienti da tutto il mondo. In concorso ci saranno gatti comuni e gatti meno noti, perché ’tipici’ di altri Paesi e quindi non presenti in Italia, e gatti di razze pregiate e razze comuni.

La manifestazione prevede diverse serie di sfilate di gatti sul palco, con relativa spiegazione delle origini, delle leggende e delle caratteristiche che contraddistinguono le varie razze, dai gatti a pelo corto a quelli a pelo lungo a quelli a pelo riccio.

La giuria è formata da esperti provenienti da diversi Paesi europei, come Grecia, Finlandia, Danimarca, Olanda, Polonia e Repubblica Ceca. Il giudice di gara, per valutare i gatti in competizione, deve attenersi allo standard di razza di ciascun animale.

Tra le razze rare presenti, ci saranno gli Egyptian Mau (il gatto raffigurato sulle tombe dei faraoni), i British (i gatti della corte inglese, nella foto) i Blu di Russia (allevati in primis dagli zar), i Maine Coons (i gatti giganti americani), i Selkirk Rex (i gatti dal mantello a riccioli), i Devon Rex (i gati dei minatori inglesi), i Sphinx (i gatti nudi), i Norvegesi delle Foreste (la loro origine sta nel loro nome) ma non solo.

Ci saranno anche molti stand che promuovono mangimi per gatti o articoli inerenti al loro mondo, tipo grattatoi e ciotole, ma anche oggetti personali tipo bigiotteria, tovaglie e quant’altro può servire in casa.

L’obiettivo della manifestazione è anche quello di sensibilizzare sulle diverse razze rare, preservandole dal rischio estinzione. Sarà inoltre interessante poter ammirare le razze di origine straniera e non presenti in Italia.

Per maggiori informazioni visitare i profili social di ’Expo felina star cats show’, presente su Facebook, Instagram e Tik Tok, contattare il numero 345 9133120 o inviare una mail all’indirizzo laura@starcats.eu.