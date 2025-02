Il concorso Il segreto di Anna: "Noi baristi siamo un po’ psicologi"

Terza entusiasmante edizione del concorso per il Miglior Barista ravennate del Resto del Carlino: un modo per celebrare chi lavora e s’impegna ogni giorno della sua vita per servire il caffè migliore possibile. Un espresso ristretto, un cappuccino o un latte macchiato che sia, richiedono perizia e qualità del lavoro, ma il rapporto con i clienti richiede anche grande empatia e qualità comunicative non comuni. Almeno per quei bar che hanno una clientela stanziale e che cambia locale esclusivamente qualcuno di questi fattori viene meno.

"Per fare bene il nostro lavoro – dice Anna Aleshchyk, del bar tabaccheria Conte Max di via di Roma a Ravenna – ci vuole grande passione e grande capacità comunicativa: insomma bisogna essere un po’ baristi un po’ psicologici. È molto importante sapere comportarsi con ogni persona che ti trovi davanti, ognuno è diverso a modo suo: c’è il cliente che ha voglia di parlare e di raccontare, ma c’è anche quello più riservato che non vuole parlare di sé. Naturalmente ci vuole il massimo rispetto per ogni cliente, ricordando sempre che si deve far sentire come a casa chi entra nel bar ma al tempo stesso mantenere la distanza corretta". Barista da sette anni, da quattro al Conte Max, Anna ama il suo lavoro: "Mi piace il rapporto con la gente, mi piace vederli soddisfatti quando escono dal locale dopo aver gustato un buon caffè".

Partecipare al concorso è davvero facile e immediato. Ogni giorno, già da qualche edizione del Resto del Carlino, e per i prossimi tre mesi verranno pubblicati i tagliandini con i coupon da completare in ogni parte: tutto questo accadrà sino a domenica 11 maggio.

Tutti i bar della provincia sono in lizza per la vittoria e tutti i baristi possono concorrere per il titolo. Per partecipare occorre compilare il coupon, ritagliarlo e spedirlo in via Salara, 40 a Ravenna, oppure portarlo a mano nella buchetta della nostra redazione, sempre al medesimo numero di via Salara. Naturalmente non sono valide le fotocopie: è possibile recapitare i tagliandini entro le 12 di lunedì 12 maggio. A quell’ora si chiuderanno i conteggi, e vincerà il barista che avrà ottenuto più coupon con il suo nome. È prevista la premiazione dei primi tre classificati.

Un’iniziativa, quella del miglior barista ravennate resa possibile anche e soprattutto grazie al supporto di due sponsor: Confcommercio Ravenna, che sosterrà le spese per le targhe dei tre vincitori, e la torrefazione ravennate Granonero, che offrirà cene e caffè. Il Resto del Carlino mette invece in palio tre smartwatch.

u.b.