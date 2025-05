Il concorso per il miglior barista. Testa a testa tutto al femminile

Vivere al centro del mondo, o almeno di quello dell’antica capitale dell’Impero. Il centralissimo bar Cavour 79 a Ravenna ha dietro il banco Marica Benzoni che ha idee molto chiare sul suo lavoro: "Sono in questo settore da 11 anni – spiega la stessa Marica – e sono proprietaria del bar Cavour da sei. Se parliamo sotto l’aspetto tecnico del lavoro, non c’è una specialità che preferisco o nella quale mi sento più ferrata di altre. Credo che le mie migliori qualità tocchino maggiormente il lato umano: saper comprendere e capire le persone e soprattutto essere molto paziente. Che, poi secondo me, sono le miglior qualità che un barista dovrebbe avere per comprendere davvero chi ti sta davanti".

Al momento guida la classifica Magdalena Lipiec del Caffè Mazzini di via Mazzini 17 a Ravenna con ben 1.269 voti, seconda Monica Babini del Buddha Bar di Fusignano in via Garibaldi 9, con 1.126 tagliandi. Importanti passi avanti per Anna Aleshchyk (894) del Conte Max di via di Roma a Ravenna, terza davanti a Federica Raggi (506 voti) del Caffè Italia di piazza Garibaldi a Cervia. Seguono Matilde Argelli (322) del Caffeino di via Stroppata ad Alfonsine; Daniele Baha (263) del bar Bassi di Corso Matteotti a Faenza; Patrizia Bissoni (234) del Trucolo Caffè di via XX settembre a Cervia; Eleonora La Rocca (195) La Veneziana di via Salara 15 a Ravenna. Continuando con Maria Chiara Scarpa (147) del Bar Sole di via Albergone a Bagnacavallo, Martina Bellini (87) bar forno Martini in via della stazione a Cervia e Nelsy De Francesco (82) del Caffè della Piazza in via Mezzoli a Piangipane, Aurora Petrovic (79) del Caffee House by Granonero in via Faentina 226 a Fornace Zarattini. Seguono altri baristi con votazioni inferiori, tra questi una new entry: il bar Arcobaleno di Sant’Agata, con 22 coupon per Eleonora Montevecchi.

È questa l’ultima settimana per mandare i vostri voti per il concorso che scade domenica, ultimo giorno utile per trovare sul Resto del Carlino i tagliandi – che trovate oggi a pagina 4 – da completare in ogni loro parte. Per partecipare occorre compilare il coupon e farlo recapitare in redazione, in via Salara 40 a Ravenna. Non sono valide le fotocopie ed è possibile consegnare i tagliandi entro le 12 di lunedì 12 maggio. È prevista la premiazione dei primi tre. Un’iniziativa resa possibile anche, e soprattutto, grazie al supporto di due sponsor: Confcommercio Ravenna e la torrefazione ravennate Granonero.

u.b.