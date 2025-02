Il confronto necessario: "Un dialogo sui temi di rilevanza sociale"

Mirerella Falconi Mazzotti è la prima donna presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Da qualche giorno ha preso il posto di Ernesto Giuseppe Alfieri che ha concluso il secondo quadriennio.

Professoressa, da anni la Fondazione sostiene il ’Campionato di giornalismo. Cronisti in classe’. Qual è, a suo avviso, il punto di forza della manifestazione?

"Questo concorso non solo stimola la creatività e la riflessione, ma permette anche di acquisire una comprensione più profonda delle dinamiche mediatiche, delle tecniche di scrittura e dell’importanza dell’informazione. Attraverso la partecipazione, i ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi con temi di rilevanza sociale, affinare le proprie capacità comunicative e fare esperienza diretta nel campo giornalistico, mettendo alla prova le proprie capacità di analisi e di sintesi".

Quanto è importante per i giovani di oggi cimentarsi con il giornalismo?

"Il giornalismo ha un ruolo fondamentale nel rafforzare le idee e le convinzioni dei giovani, poiché offre loro una piattaforma per esprimersi e far sentire la propria voce. La consapevolezza di poter condividere un’opinione, infatti, non solo stimola il pensiero critico, ma aiuta anche a formare una personalità più consapevole dell’importanza della partecipazione sociale. In questo senso, il giornalismo diventa uno strumento capace di promuovere una cultura del dialogo e del confronto costruttivo, essenziale per lo sviluppo di una società più inclusiva e democratica".

Quali sono i rischi, al contrario, di allontanarsi dai giornali anche per gli adulti?

"È fondamentale sottolineare l’importanza dell’informazione come strumento imprescindibile per sviluppare un pensiero critico e consapevole. L’accesso a informazioni accurate e diversificate consente di valutare in modo obiettivo e razionale i diversi punti di vista, facilitando il processo di analisi e interpretazione della realtà. Solo attraverso un’informazione approfondita e verificata, è possibile non solo prendere decisioni più consapevoli, ma anche evitare il rischio di essere influenzati da manipolazioni o pregiudizi. Un pensiero critico ben sviluppato è la base per un cittadino informato e per una società che promuove il dialogo, la comprensione reciproca e la crescita collettiva".

A livello personale, che rapporto ha con i giornali? Cosa le piace leggere e con quale frequenza?

"La mia giornata inizia sempre con la lettura dei quotidiani, un’abitudine che include anche l’approfondimento delle pagine locali. Leggo giornali scientifici legati alla mia attività di ricerca, ma anche riviste culturali e storiche".

Da sempre la Fondazione riserva un’attenzione particolare verso la cultura e l’istruzione. Lei ha da poco assunto la presidenza. Quali sono i prossimi progetti?

"Resteranno fondamentali i settori che la Fondazione ha finora sostenuto, continuando a promuovere iniziative negli ambiti del sociale, della sanità e dell’università, che rappresentano pilastri per lo sviluppo e il benessere della comunità. Non meno rilevante sarà il supporto agli eventi culturali, che svolgono un ruolo cruciale nella promozione del patrimonio artistico e nel rafforzamento del legame tra le persone. Partendo dalle basi solide su cui la Fondazione ha già costruito il suo impegno, è possibile porre nuovi obiettivi sfruttando le potenzialità della tecnologia, della sostenibilità e dell’inclusività che possano rispondere alle evoluzioni della società e alle sfide contemporanee".