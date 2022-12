Il congedo mestruale trova consensi "Valuteremo eventuali richieste"

di Filippo Donati

Le statistiche la dipingono come in profonda crisi rispetto al resto del paesi Ocse, eppure la scuola italiana sembra ancora all’avanguardia nella società, almeno sul fronte dei diritti. La notizia del congedo mestruale istituito al liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna, dove è in vigore da tempo anche la possibilità per gli studenti transgender di accedere ad una ‘carriera alias’ (con un nome di elezione, ndr), sembra infatti destinata, come si suol dire, a ‘fare scuola’.

"Fino ad ora non è arrivata dagli studenti una richiesta in questo senso, ma se si presenterà la valuteremo", fa sapere la preside dell’Istituto alberghiero di Cervia, Scilla Reali. "Siamo aperti ad accogliere una proposta di questo tipo: mi aspetto che dopo la diffusione che ha avuto la notizia della decisione assunta dal Nervi-Severini anche le studentesse di altri istituti compiano un passo simile. Le allieve di quella scuola hanno dimostrato grande senso civico – afferma la dirigente dell’istituto dedicato a Tonino Guerra – : temi come questo vanno affrontati senza preconcetti".

In assenza di una legge varata dal Parlamento circa il congedo mestruale, il rischio è che sul lungo periodo ci si trovi davanti ad un’Italia a più velocità, dove è la sensibilità dei consigli di istituto a fare la differenza, talvolta anche fra scuole poste a pochi metri di distanza le une dalle altre. "Per questo è importante che il Parlamento si esprima", sottolinea Paola Falconi, dirigente scolastica del liceo faentino Torricelli-Ballardini. Nelle aule in cui, fra le altre cose, perfezionano il loro tocco i futuri ceramisti è già possibile ottenere una deroga, di fronte a certificati problemi di salute, al tetto massimo di ore d’assenza annuali (che non dovrebbe per legge superare un quarto dell’ammontare totale, nda). "Anche per questo la richiesta di un congedo mestruale non è mai stata formalizzata, essendo sostanzialmente già possibile".

Pure qui, come già al liceo artistico Nervi-Severini, da un mese è attiva la possibilità per gli studenti transgender di accedere a una ‘carriera alias’, il diritto cioè di essere identificati con un nome e un genere diversi da quelli che compaiono sul registro di classe. Una richiesta in questo senso fu avanzata per la prima volta alcuni anni fa da uno studente, senza successo, incontrando anzi il rifiuto ostinato di vari docenti nell’accettare la sua scelta.

Oggi il clima è cambiato: "Abbiamo avuto delle richieste per delle ‘carriere alias’ e abbiamo deciso di regolarizzare la questione tramite regolamento. A scuola sono ora presenti spogliatoi e bagni neutri per chi non si riconosce nel genere maschile o in quello femminile. Se dovessero arrivare richieste particolari anche a proposito delle camere negli hotel che ospitano le gite di istruzione le valuteremo. È sempre possibile – conclude Falconi – trovare una soluzione".