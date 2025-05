Il conselicese Gabriele Tonnini insignito dell’Ordine al Merito

C’è anche un conselicese tra i nove cittadini che, nella mattinata di lunedì 2 giugno in piazza del Popolo a Ravenna, saranno insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal prefetto Raffaele Ricciardi.

Come ogni anno, nella giornata della Festa della Repubblica anche a Ravenna si svolgeranno le celebrazioni istituzionali con alzabandiera, lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e conferimento delle onorificenze. Tra i nuovi Cavalieri della Repubblica ci sarà anche Gabriele Tonnini, da Conselice, presidente del Consiglio d’amministrazione della Cab Massari, che sarà insignito del prestigioso riconoscimento per la gestione della rottura controllata degli argini nei giorni drammatici dell’alluvione del maggio 2023; un intervento in contesto critico che ha permesso di proteggere molte abitazioni.

I terreni della Cab Massari erano già stati allagati per 1400 ettari il 2 maggio, durante la prima alluvione del Sillaro. Due settimane più tardi, la seconda alluvione ha allagato le restanti terre dell’azienda, ad eccezione di 200 ettari risparmiati nel territorio comunale di Massa Lombarda. La rottura controllata degli argini per far defluire le piene sui terreni dell’azienda ha permesso di non gravare ulteriormente sulla città, che era già stata fortemente colpita dall’alluvione.

"Questa onorificenza – commenta Gabriele Tonnini – va necessariamente condivisa con i soci e i lavoratori della Cooperativa bracciati della Massari, molti dei quali in quei giorni avevano la propria casa allagata ma non si sono risparmiati per aiutare la comunità e le forze pubbliche e private che stavano intervenendo".

Nella giornata di lunedì 2 giugno, in piazza del Popolo a Ravenna, Gabriele Tonnini sarà accompagnato da Raffaele Alberoni, assessore alle Attività produttive del Comune di Conselice, che affiancherà anche Bruno Zaffagnini, presente anch’egli in piazza per via del conferimento della ’Stella al merito del lavoro" che gli è stata consegnata il 1° maggio scorso dal prefetto di Bologna.

Zaffagnini ha lavorato per decenni all’azienda Minipan di Massa Lombarda, ha inventato e brevettato il dispositivo "Multirullo" per la lavorazione della pasta ed è stato responsabile della produzione e della sicurezza sul lavoro, condividendo la sua esperienza con i colleghi e formando nuove leve fino al pensionamento nel 2024.

Sempre dalla Bassa Romagna sarà in piazza del Popolo anche la lughese Maria Pia Bianco, punto di riferimento della Pubblica assistenza Città di Lugo Odv, della quale ha modernizzato la gestione amministrativa, promuovendo collaborazioni e reti sanitarie locali, oltre a formare circa 200 giovani, tra progetti con le scuole e lavori socialmente utili. In piazza con Maria Pia Bianco ci sarà anche la sindaca di Lugo Elena Zannoni.

Alle consegne degli attestati ai cittadini della Bassa Romagna prenderà parte anche Giampiero Flamigni, a sua volta ’Stella al merito del lavoro’.