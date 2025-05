Il Conservatorio è internazionale. Cinque giorni di musica e strumenti da tutto il mondo

Il Conservatorio Giuseppe Verdi porta la World Brass Conference per la prima volta in Italia: cinque giorni dedicati alla musica e in particolare agli strumenti a fiato in ottone con ospiti provenienti da tutto il mondo. Gianmario Strappati, docente del conservatorio, racconta: "Abbiamo lavorato più di un anno per organizzare questo evento di portata internazionale, coinvolgendo istituzioni universitarie da tutto il mondo. L’iniziativa è un esempio di sostenibilità finanziaria perché è interamente finanziata da fondi regionali, internazionali ed Erasmus +. Abbiamo anche collaborato con le istituzioni culturali del territorio come la Biblioteca Classense, il museo nazionale, il Mar e altri che ospiteranno alcuni degli eventi proprio a testimoniare il forte legame tra musica e arte in cui crediamo profondamente e che dà valore a questa città". Oggi presso il Polo delle Arti si comincerà con una General Session Masterclass alle 11.30, alle 14 si proseguirà con la conferenza di Gregory Jones, docente della Florida State University mentre alle 15 ci sarà la masterclass di tuba di Pedro Castano. Alle 17 la sala Dantesca della biblioteca Classense ospiterà il primo concerto della conference con musicisti da Stati Uniti, Serbia, Grecia, Kosovo e Spagna.

Domani alle 10 nella sala Corelli del teatro Alighieri nuova general session masterclass e presentazione dell’evento alla cittadinanza. Alle 14 ci si sposterà in piazza Kennedy per una nuova general masterclass per concludere alle 17 con una esibizione a cura dell’European Tuba Ensemble, Horn Quartet e Formentera student brass quintet. La mattina di venerdì sarà dedicata a visitare la città e le sedi del conservatorio, alle 14 nuova conferenza di Gregory Jones e alle 16.30 concerto al Museo Nazionale.

Sabato mattina sarà un momento di orientamento per gli studenti del conservatorio e dell’istituto Callegari Olivetti mentre alle 16 al Mar ci sarà una lecture con Mark Reynolds. Per tutti i dettagli consultare il sito del conservatorio dove si può scaricare la locandina dell’evento.

Gli ospiti hanno commentato con entusiasmo l’inizio della rassegna e sono concordi nel constatare che si tratta di un’occasione unica per favorire lo scambio di idee tra diversi Paesi del mondo: "La musica è un linguaggio universale per connettersi alle persone". La World brass conference sancisce il punto di partenza anche per il progetto di formazione e placement cui aderisce il conservatorio nell’ambito della legge regionale talenti. L’obiettivo del progetto è attrarre, valorizzare e soprattutto trattenere i talenti fornendo agli studenti gli strumenti per ottenere un impiego commisurato alla loro formazione. Valeria Bellante