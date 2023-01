Il consigliere Salomoni lascia la commissione

Il consigliere comunale Gianluca Salomoni (Romagna Cervese), si è dimesso dalla carica di vice presidente della prima commissione consiliare, dove resterà in qualità di commissario. "La motivazione di questa mia decisione è dettata dal comportamento, a mio giudizio non

corretto, che questa maggioranza ha rivolto verso i principali gruppi consiliari di opposizione", scrive Salomoni, che ricorda come a inizio legislatura il gruppo Lega, con cinque consiglieri, non abbia ottenuto nemmeno una presidenza di commissione, "come da prassi ricorrente".