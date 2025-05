È stato convocato per mercoledì 28 maggio alle 20.30 nella sala del consiglio della Rocca di Lugo il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

All’ordine del giorno, oltre ad alcuni punti di natura contabile, l’approvazione delle linee di indirizzo sulla gestione e l’espletamento delle operazioni cimiteriali in otto Comuni dell’Unione (tutti fuorché Lugo) dal 2026 al 2028; l’approvazione dello schema di convenzione tra l’Unione e il Comune di Imola per l’erogazione del servizio di trasporto scolastico a favore di alunni non residenti nei territori di Conselice e Massa Lombarda dal prossimo anno scolastico fino al 2029/2030; l’aggiornamento del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 2025-2027.

La seduta è aperta al pubblico; è inoltre possibile seguire il Consiglio in diretta dal canale YouTube dell’Unione.